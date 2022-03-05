У Маріуполі та Волновасі починається евакуація людей: Верещук розповіла, як діятимуть гуманітарні коридори

У Маріуполі та Волновасі починається евакуація людей: Верещук розповіла, як діятимуть гуманітарні коридори

У період "тиші" люди зможуть виїхати з Маріуполя та Волновахи.

У Маріуполі та Волновасі, де повинні припинити обстріли, відкриють гуманітарні коридори для евакуації мирних мешканців зі зруйнованих внаслідок атаки окупантів міст. Режим тиші гарантує Червоний Хрест.

Про це на брифінгу розповіла віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Ми досягнули домовленостей про гуманітарний коридор від 9 ранку сьогодні, 5 березня, у двох напрямках - Маріуполь та Волноваха. Ми погодили через посередництво Міжнародного Комітету Червоного Хреста маршрути, як буде відбуватися рух колони, план завезення гуманітарних вантажів та отримали підтвердження від російської сторони", – сказала Верещук.

Віцепрем'єрка уточнила, що евакуацію мешканців Волновахи та Маріуполя здійснюватимуть заздалегідь погодженими маршрутами. За її словами, із Маріуполя планується вивезти близько 200 тис. осіб, з Волновахи – понад 15 тисяч.

"Станом на зараз маршрути будуть відбуватися двома напрямками. Маріуполь-Нікольске-Розівка-Більмак-Пологи-Оріхів-Запоріжжя - це перший канал. Наступний маршрут: Волноваха-Валер’янівка-Новоандріївка-Кирилівка-Вугледар-Покровськ-Запоріжжя", - уточнила вона.

Гарант режиму припинення вогню – Червоний хрест.

"Червоний Хрест забезпечує гарантію режиму припинення вогню. Червоний Хрест буде присутнім на чолі колони, яка буде рухатися маршрутами", – наголосила Верещук.

Точки збору - центральні площі Волновахи і Маріуполя.