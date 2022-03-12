У Маріуполі нарешті запрацювали гуманітарні коридори - ОП

Колони евакуйованих мешканців Запоріжжя супроводжують священники.

У Маріуполі запрацював "зелений коридор" для гуманітарних вантажів та евакуації людей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Маріуполь - багато зусиль покладено на те, щоб коридор сьогодні запрацював і люди отримали допомогу", — підкреслив Тимошенко.

За його словами, в Запоріжжі вже сформована колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації. Її супроводжують священики.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше повідомив, що російські окупанти майже щодня обстрілюють мирних жителів Маріуполя. Військові РФ зривають гуманітарні коридори: не дають евакуювати городян, не пропускають до міста автівки з їжею, водою та ліками.

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