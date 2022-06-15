У Маріуполі тіла загиблих людей лежать просто неба на асфальті у спеку (фото 18+)

У Маріуполі тіла загиблих людей лежать просто неба на асфальті у спеку (фото 18+)

У Маріуполі після того, як місто захопили російські окупанти, ситуація вкрай складна.

У Маріуполі, який перебуває у блокаді РФ від березня, загинули тисячі мирних людей. У Мережі показали так званий морг просто неба, який окупанти облаштували в районі гіпермаркету "Метро".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрущенко.

"Маріуполь. Метро. Морг. На вулиці +24. Спека. Сморід. Люди. Обличчя "русского мира", - йдеться в повідомленні.

Увага! Фото 18+

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Раніше повідомлялося, що щоденний побут мешканців окупованого Росією Маріуполя повністю перейшов на вулиці. Там влаштовані кухні та зони відпочинку. Люди шукають дрова, збирають воду і готують.

Також у Мережі показали відео, на якому видно типовий ранок маріупольця після приходу росіян.

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