У Маріуполі тіла загиблих людей лежать просто неба на асфальті у спеку (фото 18+)

У Маріуполі після того, як місто захопили російські окупанти, ситуація вкрай складна.
У Маріуполі, який перебуває у блокаді РФ від березня, загинули тисячі мирних людей. У Мережі показали так званий морг просто неба, який окупанти облаштували в районі гіпермаркету "Метро".
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрущенко.
"Маріуполь. Метро. Морг. На вулиці +24. Спека. Сморід. Люди. Обличчя "русского мира", - йдеться в повідомленні.
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Раніше повідомлялося, що щоденний побут мешканців окупованого Росією Маріуполя повністю перейшов на вулиці. Там влаштовані кухні та зони відпочинку. Люди шукають дрова, збирають воду і готують.
Також у Мережі показали відео, на якому видно типовий ранок маріупольця після приходу росіян.
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