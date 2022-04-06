У Маріуполі тривають запеклі бої, окупанти лише за день здійснили 118 авіабомбардувань міста - радник мера

Ситуація з виїздом із міста стрімко погіршилася.

У Маріуполі тривають запеклі бої. Російські окупанти не припиняють обстріли міста - лише за вчора, 5 квітня, росіяни здійснили 118 авіабомбардувань.

Про це 6 квітня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Запеклі бої тривають. Попри рішучі та бравурні пропагандистські відео наші захисники тримають оборону. Про запеклість боїв кажуть прості цифри -118 авіабомбардувань лише за вчора. Саме тому частина Лівобережного району зачинена та немає прямого сполучення між лівим та правим берегами річки Кальміус. За нашими даними, порт також не під контролем росіян, тому під обстрілами, що й стало причиною пожежі на одному з торгових суден під прапором Мальти", - заявив радник мера.

Андрющенко зазначив, що пішла на спад і евакуація мирних мешканців, а у Мангушу окупанти організували ще один фільтраційний табір, де перевіряють усіх, хто покидає Маріуполь.

"Інтенсивність евакуації пішла на спад. З двох причин. Перша – майже всіх, хто виїхав до Бердянська вже евакуйовано до Запоріжжя. Друга – стрімке ускладнення виїзду з Маріуполя. Як вже казав, Маріуполь зачинений. В підсумку на практиці побудовано ще один фільтраційний табір в Мангуші і тепер усі виїзжаючі до Бердянська мають пройти фільтрацію. Досить жорстку та довгу. Тисячі людей очікують на свою чергу", - наголосив радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 42-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: