У Маріуполі тяжко поранили соратника Кадирова, якого підозрюють у вбивстві Бориса Немцова

Російський окупант отримав тяжкі поранення.

В Маріуполі, після невдалого штурму порожнього згорілого будинку, важкі поранення отримав наближений до Кадирова польовий командир та організатор вбивства Бориса Немцова Руслан Геремєєв.

Про це повідомляє "Азов. Маріуполь".

"Вочевидь, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку перед тим залишили руські солдати та прийняв на себе всю вогневу міць порожніх вікон маріупольської багатоповерхівки та прикрив своїх менш досвідчених тіктоквоїнів, врятувавши їм життя і здоров’я. Сподіваємось, що Геремєєв помре від отриманих поранень і український будинок відновить справедливість та помститься за Немцова, чого не змогли зробити всі російські патріоти та силовики", - йдеться у повідомленні.

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