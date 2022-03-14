У Маріуполі українські спецпризначенці знищили техніку ворога та 17 членів ГРУ Росії (відео)

У Маріуполі українські спецпризначенці знищили техніку ворога та 17 членів ГРУ Росії (відео)

Ліквідовано чимало ворожої піхоти.

У Маріуполі Донецької області за добу бійці окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України знищили низку одиниць військової техніки російської армії та ліквідували 17 спецпризначенців Головного розвідуправління РФ.

Про це повідомили в МВС України 14 березня.

Серед знищеної бронетехніки бронеавтомобіль підвищеної захищеності "Тайфун", чотири БТРи, дві ББМ "Рись". Також ліквідовано чимало ворожої піхоти.

"Бої за український Маріуполь продовжуються, незважаючи на те, що місто перебуває в облозі. Захисники міста продовжують битву за кожного містянина, незважаючи на те, що ворог намагається захопити місто", – зазначили в МВС.

Нагадаємо, що від початку війни Маріуполь став однією з найгарячіших точок у Донецькій області: там багато руйнувань. Місто щодня обстрілюють російські окупанти.

Українська розвідка з’ясувала, що не допускати гуманітарного коридору до Маріуполя, де наразі – найбільша гуманітарна катастрофа, розпорядився особисто президент Росії Володимир Путін.