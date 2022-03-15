У Маріуполі українські військові знищили підрозділ російської армії

Окупанти несуть втрати.
Українські військові знищили техніку та військових одного з підрозділів російської армії, яка продовжує обстрілювати та атакувати Маріуполь.
Про це повідомляє штаб ООС.
"Воїнами був розбитий один з підрозділів 22 бригади спеціального призначення збройних сил Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Маріуполі, який заблокували російські окупанти, вже загинули понад 2,3 тисячі людей.
"Офіційна та підтверджена інформація станом на кінець 14 березня 2022 року складає приблизно 2357 загиблих маріупольців", - йдеться в повідомленні Маріупольської міськради.
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