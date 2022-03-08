У Маріуполі в 2022 році від зневоднення померла дитина: Зеленський емоційно звернувся до світу

У Маріуполі в 2022 році від зневоднення померла дитина: Зеленський емоційно звернувся до світу

Окупанти оточили, заблокували Маріуполь і спеціально виснажують, каже президент.

У Маріуполі від зневоднення померла дитина.

Про це під час брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У Маріуполі вперше за десятки років, мабуть, вперше від часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитинка. Почуйте мене сьогодні, шановні партнери, – від зневоднення померла дитина, у 2022 році", - сказав Зеленський.

Він додав, що окупанти оточили, заблокували Маріуполь і спеціально виснажують.

Зеленський нагадав, що Україна бореться вже 13 день.

"Знищуємо окупантів всюди, де можемо. Але є небо. Сотні російських крилатих ракет, сотні бойових літаків окупантів, сотні гвинтокрилів…", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський знову звернувся до західних партнерів з проханням допомогти убезпечити небо над Україною від обстрілів російських окупантів.

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