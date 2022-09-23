У міськраді наголошують, що Росія продовжує вбивати українських дітей.

У Маріуполі в школі здетонував снаряд, поранено дітей.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"Пожежа у школі №45 через детонацію снаряду. Це трапилося, коли туди полізли діти. Діти поранені, їхній стан невідомий", - зазначено в повідомленні.

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У міськраді наголошують, що Росія продовжує вбивати українських дітей.

"Така "якість" розмінування, бо їм байдуже на безпеку маріупольців", - додали у міськраді.

Нагадаємо, понад 1162 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 391 дитину, понад 767 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

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