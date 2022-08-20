У Маріуполі вчинили замах на окупаційного "мера" Іващенка

В Маріуполі відбувся замах на колаборанта та окупаційного "мера Маріуполя" Костянтина Іващенка.

Нібито вибуховий пристрій було закладено на в'їзді до Маріупольського зоопарку. Він спрацював саме у момент під'їзду "чиновника".

Про це повідомляють російські Телеграм-канали та радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріуполі відбувся замах на гауляйтера Іващенко. Нажаль, поки не дуже вдало. Але, це лише початок. Ну що, мраZота! Досі смішно від "відплата вже тут"? Далі буде", - написав Андрющенко.

Російські пропагандистські ЗМІ зазначають, що на місці підриву працюють сапери. Кажуть, що саморобний вибуховий пристрій, якій здетонував, був не один. Сам Іващенко не постраждав.

Зазначимо, проросійські "чиновники" Маріуполя не проживають у місті, їх щоразу доправляють туди вертольотами з Ростовської області РФ.

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