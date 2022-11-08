У Маріуполі вербують працівників заводів для будівництва "укріплення" на Херсонщині

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти масово вербують працівників заводів для відрядження до Херсонської області нібито для будівництва "укріплень".

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Робітників заводів масово вербують у відрядження до Херсонської області наче для будівництва укріплень. Пропонують підвищену заробітну платню та безпеку, розповідаючи про неіснуючі 7-8 лінії оборони. Через брак роботи в місті та відсутності профільної роботи на заводах кількість охочих зростає", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко попереджає про можливість таким чином розпочати чергову хвилю прихованої мобілізації.

Ситуація в Маріуполі

Російські загарбники "призначили" нового гауляйтера в окупованому Маріуполі – ним став Бердніков Дмитро, який до того був мером Іркутська та Якутська.

Аналіз останніх знімків показав, що поблизу захопленого росіянами Маріуполя вирили понад 1 500 нових могил. Вони розташовані у Старому Криму, Мангуші та Виноградному.

Навколо Маріуполя російські загарбники почали будувати лінію оборони.

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