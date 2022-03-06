У Маріуполі від 12:00 почнеться евакуація мирного населення: точки збору та маршрут "зеленого" коридору

У Маріуполі від 12:00 почнеться евакуація мирного населення: точки збору та маршрут "зеленого" коридору

Сьогодні з 10:00 до 21:00 буде встановлено режим тиші.

У Маріуполі від 12:00 6 березня починається евакуація мирного населення.

Гуманітарний "зелений" коридор прокладено маршрутом: Маріуполь – Портівське – Мангуш (в об’їзд Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Евакуація населення буде здійснюватися з трьох точок муніципальними автобусами:

СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53);

Драмтеатр (Театральна площа, 1)

Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193).

Пересуватися по маршруту коридору можна на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). В голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста. Прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте транспорт максимально!

Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО.

Додаткове оповіщення мешканців міста буде здійснено силами національної поліції.