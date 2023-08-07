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У Маріуполі відкрили супермаркет у приміщенні, де раніше був імпровізований морг – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Маріуполі відкрили супермаркет у приміщенні, де раніше був імпровізований морг – фото

У Маріуполі відкрили супермаркет у приміщенні, де раніше був "морг". / Фото: Маріупольська міська рада

У будівлі, яка раніше слугувала моргом, відкрили магазин з продуктами.

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники відкрили магазин у приміщенні, де 2022 року складали тіла вбитих людей. Там продаватимуть продукти харчування. 

Про це повідомляє міська рада Маріуполя.

Так, у Лівобережному районі міста відкрили продуктовий супермаркет. Саме цю будівлю, під час окупації міста, росіяни перетворили на імпровізований морг. 

Імпровізований морг у Маріуполі. / ©
Імпровізований морг у Маріуполі.

"Тисячі вбитих ними ж маріупольців, чиї тіла були не поховані під руїнами будинків,  у парках чи дворах, загарбники звозили до цього місця. Морг було ліквідовано лише рік тому – у серпні. А через рік у будівлі облаштували супермаркет і тепер тут зберігають продукти харчування. Російський цинізм, просто бізнес та відсутність й натяку на мораль. Повна зневага до тисяч вибитих маріупольців та родин, які втратили рідних", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі зафіксовано використання нової тактики приховування місць розташування окупантів (відео).

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Дата публікації
Перегляди
1065
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