У Маріуполі ворог скидає бомби: "Азов" розповів про ситуацію у місті сьогодні

У Маріуполі ворог скидає бомби: "Азов" розповів про ситуацію у місті сьогодні

Звернення від заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара, друга Калини, щодо ситуації в Маріуполі.

Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар записав звернення до світової спільноти.

Він закликав увесь цивілізований світ зробити все, щоб військові, які здійснили надлюдський подвиг у покинутому місті, мали змогу розповісти все своїм рідним, прийти на могили до своїх побратимів.

"Сьогодні Великий День, і навіть попри це ворог продовжує скидати авіаційні бомби, гатить корабельна артилерія, стріляють гармати, продовжують бити ворожі танки, піхота пробує штурмувати. (...) Та пам’ятайте: у цей час, коли ви кидаєте пасхальні картинки і насолоджуєтеся перемир’ям, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови ні в чому не винних дітей", - сказав Паламар.

‼️Звернення від заступника командира полку «Азов» капітана Святослава Паламара, друга Калини, з приводу ситуації в Маріуполі сьогодні pic.twitter.com/eIqQUA4X72 — АЗОВ (@Polk_Azov) April 24, 2022

Нагадаємо, у Зеленського знайшли спосіб визволити людей з Маріуполя. Михайло Подоляк пояснив механізм.

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