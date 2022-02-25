У Маріуполі вороги обстріляли школи, садочки та житлові та житлові будинки, є поранені

У Маріуполі вороги обстріляли школи, садочки та житлові та житлові будинки, є поранені

В результаті чого постраждало 3 особи.

Російські війська остріляли у Маріуполі, що на Донеччині, продовжують обстріли. Ввечері 25 лютого противники обстріляли школи, садочки та житлові будинки.

Про це повідомляє ДСНС України.

"25 лютого близько 19:20 у м. Маріуполь сталося попадання снарядів в будівлю школи №48 (на щастя, без перебування людей) та дванадцятиповерховий житловий будинок з послідуючим горінням. В результаті чого постраждало 3 особи. До гасіння залучено 4 особи та 1 од. техніки ДСНС", - повідомляють рятувальники.