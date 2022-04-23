У Маріуполі є перші підтвердження примусової мобілізації чоловіків до "армії ДНР" - радник мера міста

У Маріуполі є перші підтвердження примусової мобілізації чоловіків до "армії ДНР" - радник мера міста

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що є перші підтвердження примусової мобілізації маріупольців до "армії ДНР".

Про це він написав у Telegram 23 квітня.

"Фільтрація. Надходять повідомлення про посилення суцільної фільтрації чоловіків в приватному секторі Кальміуського та Лівобережного районів. Отримано перші підтвердження примусової мобілізації до "армії ДНР". Переважно, молоді чоловіки до 40 років", - повідомив радник мера Маріуполя.

Андрющенко додав, що мобілізованих маріупольців спрямовують в напрям Донецька. На зараз інформація щодо кількості та їхньої подальшої долі уточнюється.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 59-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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