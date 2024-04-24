У Маріуполі зафіксували активний рух техніки ворога на північ Донеччини (відео)

Після нещодавньої "бавовни" в місті ворог провів активне внутрішнє переміщення військових складів.

В окупованому Маріуполі зафіксували активний рух російської військової техніки на північ Донецької області і зняли на відео ворожі машини.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Військове переміщення. Продовжуємо фіксувати активний рух на північ Донецької області через Маріуполь. Вчора – активно з Новоазовська", – йдеться в заяві посадовця.

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Він також повідомив про поки що певне сповільнення руху російської військової техніки з Бердянського напряму. Наразі не відомо, наскільки це буде систематично.

"Після бавовни "горения камыша" очікувано відбувалось активне внутрішнє переміщення складів. Пряме свідчення щодо оцінки безпеки з боку росіян. Реальної оцінки", – зазначив Андрющенко.

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Нагадаємо, вранці 19 квітня в Маріуполі пролунали вибухи над ММК ім. Ілліча: в місті "прилетіло" по пункту управління окупантів.

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