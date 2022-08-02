У Маріуполі зафіксували рух російської техніки в бік Запоріжжя (відео)

Ворожа колона рухається у бік Запоріжжя. Там є і російська технка, і жива сила.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 1 серпня.

"Фіксуємо великий рух військової інженерної техніки та живої сили о 14:45 по проспекту Нікопольському в бік виїзду на Запоріжжя. Основна кількість – понтоні переправи. Позначка "V", - йдеться у його повідомленні.