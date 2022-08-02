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У Маріуполі зафіксували рух російської техніки в бік Запоріжжя (відео)

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У Маріуполі зафіксували рух російської техніки в бік Запоріжжя (відео)

Фото: Associated Press

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували велику колону російської техніки.

Ворожа колона рухається у бік Запоріжжя. Там є і російська технка, і жива сила. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 1 серпня.

"Фіксуємо великий рух військової інженерної техніки та живої сили о 14:45 по проспекту Нікопольському в бік виїзду на Запоріжжя. Основна кількість – понтоні переправи. Позначка "V", - йдеться у його повідомленні.

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