У Маріуполі зафіксували рух техніки окупантів в бік Бердянська

Ворожа колона спочатку рухалася у місті. Згодом її помітили на виїзді з села Мангуша в бік окупованого Бредянська Запорізької області.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 1 серпня.

За його словами, у Маріуполі російську техніку помітили о 12:00 на пр.Будівельників. У колоні були інженерні та вантажні автомобілі. Крім того, у машинах були солдати у російській формі. Андрющенко каже, що транспорт иав позначки з літерами "Z".

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Як повідомлялося, на шостому місяці повномасштабного вторгнення до України російська армія почала активно формувати "добровольчі" підрозділи, адже відчуває нестачу кадрів. В Росії нові угруповання для війни в Україні формують Новосибірська, Курганська, Саратовська та Ульянівська області.

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