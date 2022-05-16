У Маріуполі зафіксували вже четверте місце масового поховання (фото)

На супутникових знімках зафіксували місце масового поховання біля Центрального кладовища.

У Маріуполі виявили вже четверте місце масового поховання.

Про це пишуть журналісти "Схем" (Радіо Свобода) з посиланням на супутникові знімки компанії Maxar.

З’явилося масове поховання на початку березня. За інформацією ЗМІ, місце масового поховання складається з двох траншей, одна з яких сягає понад 30 метрів у довжину.

10 березня журналістка азербайджанського видання APA TV Ілаге Велієва публікувала на своїй сторінці Facebook відео з масовим похованням загиблих маріупольців. Однак вона не вказала місце розташування. Враховуючи об'єкти на задньому плані відео (купол Свято-Микільського кафедрального собору, високу трубу, дахи підсобних приміщень за парканом) журналісти переконалися, що йдеться саме про територію поблизу історичного кладовища "Некрополь" у центрі Маріуполя.

Фото: Радіо Свобода

"Це вже четверте місце масового поховання, яке вдалось встановити за допомогою інформації від місцевої влади та супутникових знімків", – йдеться в повідомленні.

Своєю чергою радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місті кількість трупів зростає кожного дня.

"Ті маріупольці, які бажають пришвидшити процес (поховання. – Ред.), везуть тіла загиблих в Мангуш на подібну процедуру. За хабар, від 10 до 25 тис. грн. колаборанти в Мангуші швидко дають довідку і потім відбувається поховання в братській могилі в Мангуші. Звідсти і її стрімке зростання", – повідомив він.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Як і журналісти "Схем", Андрющенко також має інформацію про розконсервацію історичного кладовища "Некрополь"

Окрім того, є інформація про масове постачання хлору в Маріуполь для використання в братських могилах, можливо для санітарних потреб або простого швидкого знищення наслідків військових злочинів.

"Окупанти буквально продовжують перетворювати місто на кладовище", – підсумував Андрющенко.

Раніше були виявлені масові поховання маріупольців біля селища Мангуш, на кладовищі у селі Виноградне та на кладовищі селища Старий Крим.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі вода вимиває із могил тіла загиблих.

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