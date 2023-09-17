У Маріуполі загадково гинуть окупанти: мертвими виявили 11 військових РФ

Так звана поліція підозрює, що їх отруїли.

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині за дивних обставин померло 11 російських військових, зокрема двоє офіцерів.

Про це повідомив радник міського очільника Маріуполя Петро Андрющенко.

"+11 хороших русских. Загадкові хвороби (ні) продовжують скорочувати чисельність окупантів", - написав він.

У повідомленні, яке опублікував Андрющенко, посилаються на підтвердження інформації у генштабі ЗС РФ і так званому МВС "ДНР". За їхніми даними, всі військові, яким було від 23 до 42 років, "померли від раптової зупинки серця". Водночас розтини нібито показали, що проблеми з серцем були лише в трьох із них.

Місцева "поліція" підозрює, що всіх 11 росіян могли отруїти диверсанти чи прості жителі, які очікують приходу українських сил до міста.

Раніше повідомлялося, що родичі загиблого російського окупанта скаржилися, що його отруїли мешканці окупованих територій України.