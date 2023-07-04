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У Маріуполі загадково гинуть окупанти – за два тижні знайшли вбитими 8 військових РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Маріуполі загадково гинуть окупанти – за два тижні знайшли вбитими 8 військових РФ

У Маріуполі загадково гинуть окупанти. / Фото: Getty Images

Російські загарбники загинули у Маріуполі за загадкових обставин.

У тимчасово окупованому Маріуполі впродовж останніх двох тижнів були виявлені тіла восьми вбитих російських військових.  

Про це повідомляє Маріупольська міська рада із посиланням на російські Telegram-канали.

Зазначається, що за останні два тижні у різних районах Маріуполя було знайдено вісьмох вбитих військових РФ: шістьох із них зарізали, двох – застрелили в потилицю. 

За даними міськради, факти смертей ретельно приховують, щоб серед окупантів не почалася паніка. 

"За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше підпільний рух "Маріуполь. Спротив" повідомляв, що в окупованому місті панічні настрої – закриваються обмінники, у магазинах кілометрові черги, а кадирівці тікають з Маріуполя.

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Дата публікації
Перегляди
455
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