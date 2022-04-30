У Маріуполі загарбники дозволили мешканцям переміщуватися між лівим і правим берегами міста

Одночасно влаштовано блокпости для посилення контролю.
У Маріуполі російські загарбники дозволили мешканцям переміщуватися мостом через Кальміус між Лівобережним районом і правобережною частиною міста.
Про це повідомляє в Телеграмі радник міського голови Петро Андрющенко.
"Окупанти дозволили переміщення між Лівобережним районом та іншими районами міста на правобережжі. Переміщення відкрито через міст на Мухіно", - йдеться у повідомленні.
Одночасно, як зазначає Андрющенко, влаштовано блокпости для посилення контролю.
Раніше він повідомляв, що з'явилася надія на евакуацію маріупольців від ТРЦ "Порт-Сіті" на підконтрольну Україні територію.
"Є реальний стриманий, але оптимізм, що сьогодні нарешті вдасться розпочати велику евакуацію. Автобуси має подавати на "Порт-Сіті" російська сторона, тож ви в курсі, що може бути всяке. Але дзвоніть у всі колоколи та рельси, аби встигнути і не проґавити", - написав радник мера.
Зазначимо, що ТРЦ "Порт-Сіті" розташований на правому березі Кальміусу, на Запорізькому шосе. Металургійний комбінат "Азовсталь", де в укриттях перебувають українські військові і мирні мешканці - у Лівобережному районі.
Нагадаємо, російські окупанти створили чотири фільтраційні табори для маріупольців, яких депортують до РФ. У таких таборах цивільне населення міста піддають різноманітним тортурам.
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