У Маріуполі загинула 14-річна спортсменка Аліна Перегудова

У заблокованому Маріуполі загинула спортсменка Аліна Перегудова.

Пегудовій було 14 років. Дівчина подавала великі надії у важкій атлетиці. Аліна досягла чималих успіхів. Вона входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України.

Про це повідомили у пресслужбі Маріупрльської міської ради.

Торік на національному чемпіонаті Пегудова виборола золоті нагороди. "Вона прагнула здобувати перемоги найвищого рівня й надалі. Але прийшов "руський мир", який "звільнив" її від цього майбутнього", - йдеться повідомленні.

Спортсменка з Донеччини загинула від ворожих снарядів. Разом із Аліною російські солдати вбили її матір.

Як повідомлялося, близько 100 тис. мешканцям Маріуполя, які досі залишаються у заблокованому місті, загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й нестерпні умови життя та антисанітарію. До важких хвороб може призвести відсутність централізованого водопостачання та каналізації, а також брак питної води та їжі. А ще під завалами залишається чимало трупів, які почнуть розкладатися.

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