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У Маріуполі загинула викладачка журналістики Лілія Гумянова внаслідок обстрілів росіян

У Маріуполі загинула викладачка журналістики Лілія Гумянова внаслідок обстрілів росіян

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У Маріуполі загинула викладачка журналістики Лілія Гумянова внаслідок обстрілів росіян

Facebook: Національна спілка журналістів України

Вона завідувала художнім відділом Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості.

Внаслідок обстрілів росіянами у Маріуполі загинула викладачка журналістики Лілія Гумянова. 

Загибла завідувала художнім відділом Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості у Маріуполі. 

Про це повідомила Національна спілка журналістів України. 

"Не кинула людей до останньої миті. Відкрила бомбосховище у маріупольському будинку творчості. Вболівала за долю Маріуполя і за майбутню журналістику", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, з Маріуполя вдалося евакуюватися половині мешканців.

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