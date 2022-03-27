У Маріуполі загинула викладачка журналістики Лілія Гумянова внаслідок обстрілів росіян

Вона завідувала художнім відділом Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості.

Внаслідок обстрілів росіянами у Маріуполі загинула викладачка журналістики Лілія Гумянова.

Загибла завідувала художнім відділом Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості у Маріуполі.

Про це повідомила Національна спілка журналістів України.

"Не кинула людей до останньої миті. Відкрила бомбосховище у маріупольському будинку творчості. Вболівала за долю Маріуполя і за майбутню журналістику", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, з Маріуполя вдалося евакуюватися половині мешканців.

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