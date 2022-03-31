У Маріуполі захисники ліквідували чергового окупанта, який вкрав у місцевих золото та валюту

У Маріуполі захисники ліквідували чергового окупанта, який вкрав у місцевих золото та валюту

У місті злочинці грабують квартири цивільних, вбивають та ґвалтують жителів міста.

У Маріуполі, де тривають запеклі бої, українським захисникам вдалось ліквідувати окупантів-вбивць. В одного із них виявили золоті прикраси та долари, які він вкрав у мирних українців.

Про це повідомляє "Азов-Маріуполь".

Так, 30 березня полк "Азов" знищив багато ворожої піхоти. Під час обшуків в одного із ліквідованих росіян захисники виявили долари США та велику кількість різноманітних золотих прикрас, серед яких і обручки різних розмірів.

Фото: Азов-Маріуполь

"Ми знаємо, що в тимчасово захоплених районах міста ці злочинці грабують квартири цивільних, вбивають та ґвалтують жителів міста. Тепер цих покидьків стало менше. Всі цінні речі, які бійці Азову знаходять у путінських найманців, за точного виявлення власників, повернуться їм, або, разом зі знайденими у росіян коштами, підуть на допомогу біженцям з Маріуполя", - йдеться у повідомленні захисників.

Фото: Азов-Маріуполь

Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували російського окупанта Дениса Цибенка, який пограбував мирних українців. У нього знайшли багато прикрас та валюту - долари і фунти. Як вдалось встановити, російський вбивця та мародер був родом з села Солов'ї Псковського району.

Моторошна трагедія сталась і у Маріуполі. Там російські окупанти кілька днів на очах у 6-річного хлопчика ґвалтували його матір. Від отриманих травм жінка померла.