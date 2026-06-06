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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
1 хв

У Маріуполі заявили про атаку на порт, у Сочі лунали сирени через загрозу дронів

У тимчасово окупованому Маріуполі після нічної атаки здійнявся дим у районі морського порту, а в російському Сочі через загрозу безпілотників оголошували тривогу та повідомляли про роботу ППО.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Маріуполь

Атака на Маріуполь / © із соцмереж

У тимчасово окупованому Маріуполі вночі повідомляли про атаку на територію морського порту. Тим часом у російському Сочі оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників, а місцеві жителі повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони.

За даними місцевих телеграм-каналів та оприлюднених кадрів, над портовою інфраструктурою Маріуполя здійнявся густий стовп диму. У Мережі поширюються фотографії та відео з місця події. Офіційної інформації про масштаби пошкоджень наразі немає.

Раніше повідомлялося, що українські безпілотники неодноразово атакували військову та логістичну інфраструктуру окупантів у портах Маріуполя та Бердянська. Напередодні також з'являлися повідомлення про удари по суднах, які використовуються російськими військами для забезпечення окупаційного угруповання.

Нагадаємо, що у Росії заявляють про атаку на нафтобазу в Усть-Лабінську та роботу ППО в Тульській області

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Дата публікації
Кількість переглядів
171
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