У Маріуполі заявили про атаку на порт, у Сочі лунали сирени через загрозу дронів

Атака на Маріуполь / © із соцмереж

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У тимчасово окупованому Маріуполі вночі повідомляли про атаку на територію морського порту. Тим часом у російському Сочі оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників, а місцеві жителі повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони.

За даними місцевих телеграм-каналів та оприлюднених кадрів, над портовою інфраструктурою Маріуполя здійнявся густий стовп диму. У Мережі поширюються фотографії та відео з місця події. Офіційної інформації про масштаби пошкоджень наразі немає.

Раніше повідомлялося, що українські безпілотники неодноразово атакували військову та логістичну інфраструктуру окупантів у портах Маріуполя та Бердянська. Напередодні також з'являлися повідомлення про удари по суднах, які використовуються російськими військами для забезпечення окупаційного угруповання.

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Нагадаємо, що у Росії заявляють про атаку на нафтобазу в Усть-Лабінську та роботу ППО в Тульській області

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