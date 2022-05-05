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У Маріуполі залишається близько 2 тис. російських окупантів — Пентагон

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У Маріуполі залишається близько 2 тис. російських окупантів — Пентагон

Associated Press

За даними Міністерства оборони США, в Маріуполі наразі залишаються близько 2 000 російських військових.

Решта окупантів, а це 10 російських батальйонно-тактичних груп (БТГ), намагається просуватися на північ.

Про це повідомляє СNN.

За словами високопоставленого чиновника з оборони США, близько 2000 російських військовослужбовців досі залишаються в Маріуполі.

Натомість 10 російських БТГ, які раніше штурмували місто, тепер намагаються рухатися на північ, однак наразі зупинилися поблизу міста Велика Новосілка, "або щоб створити кращі оборонні позиції, або переобладнатися та змінити позицію".

За словами американського чиновника, до складу решти сил у Маріуполі та навколо нього можуть входити не лише російські бойовики, а й чеченці.

У Пентагоні зазначають, що, хоча росіяни переміщують свої операції на південь, вони зіткнулися з великою опозицією у цих районах і "застопорилися з точки зору загальної динаміки на півночі".

Нагадаємо, станом на вечір 4 травня російські окупанти прорвалися на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Незважаючи на це, українська влада має зв’язок із захисниками міста.

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