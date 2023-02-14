У Маріуполі зараз перебуває близько 40 тисяч росіян — радник мера Андрющенко

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в місті знищили три табори підготовки мобілізованих росіян, однак в місті досі залишається близько 40 тисяч ворогів.

В окупованому Маріуполі розбито три табори підготовки мобілізованих, також у місті залишається два полігони для злагодження російських військ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі Еспресо.

"Росіяни розповідають, що їх готують для атак на Вугледар та Запоріжжя, що є нібито наказ взяти їх протягом лютого. Їх дуже багато, але техніки не дуже багато і вона стара. З консервації їдуть танки Т-62, старі БМП-1. Також окупанти виводять техніку з ладу, її тягнуть в місто з Запорізького напрямку і в Новоазовський район, там де рембази", - розповів Андрющенко.

За його словами, сьогодні в Маріуполі перебуває близько 35-40 тис. російських військ

"Концентрація дуже висока, є війська, які повідводили від Донецька та Луганська, є нові підрозділи, є мобілізовані", - сказав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Лівобережному районі тимчасово окупованого Маріуполя росіяни збільшують кількість своїх вантажівок з БК.

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