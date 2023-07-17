У Маріуполі затори на пів міста: замість Кримського мосту росіяни їдуть суходолом

Після виїзду з міста на трасу Мангуш/Бердянськ утворилася тягнучка на десятки кілометрів.

У тимчасово окупованому Маріуполі після пошкодження Кримського мосту 17 липня утворилися затори від центру до виїзду з міста.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Центральний проспект Миру. Корок. До самого виїзду", - написав Андрющенко.

За його словами, після виїзду з міста на трасу Мангуш/Бердянськ утворилася тягнучка на десятки кілометрів. Посадовець зазначає, що ситуація з рухом на цій автомагістралі погіршується щохвилини.

Нагадаємо, на Кримському мосту у ніч проти 17 липня сталася “бавовна”. Це вже другий такий епізод на окупованому РФ півострові.

Раніше аналітикиня Ольга Курносова пояснила, чому російські еліти радітимуть підриву мосту.

Читайте також: