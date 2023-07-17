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У Маріуполі затори на пів міста: замість Кримського мосту росіяни їдуть суходолом

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Маріуполі затори на пів міста: замість Кримського мосту росіяни їдуть суходолом

Затори у Маріуполі після підриву Кримського мосту / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Після виїзду з міста на трасу Мангуш/Бердянськ утворилася тягнучка на десятки кілометрів.

У тимчасово окупованому Маріуполі після пошкодження Кримського мосту 17 липня утворилися затори від центру до виїзду з міста.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Центральний проспект Миру. Корок. До самого виїзду", - написав Андрющенко.

За його словами, після виїзду з міста на трасу Мангуш/Бердянськ утворилася тягнучка на десятки кілометрів. Посадовець зазначає, що ситуація з рухом на цій автомагістралі погіршується щохвилини.

Нагадаємо, на Кримському мосту у ніч проти 17 липня сталася “бавовна”. Це вже другий такий епізод на окупованому РФ півострові.

Раніше аналітикиня Ольга Курносова пояснила, чому російські еліти радітимуть підриву мосту.

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Дата публікації
Перегляди
1813
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