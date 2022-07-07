У Маріуполі жителі розбивають городи у дворах багатоповерхівок – поруч із могилами

Крім того, у місті триває знесення будинків – "російська рулетка" для мешканців.
У тимчасово захопленому Маріуполі місцеві жителі, які залишилися у місті, через брак їжі та повну недоступність овочів та фруктів перейшли до натурального господарства.
Про це повідомив радник радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Тепер у дворах багатоквартирних будинків – городи, поруч з могилами загиблих цивільних.
"Маріупольці продовжують виживати серед руїн попри все. Незламні люди незламного міста – в заручниках Росії. Маріуполю необхідне термінове втручання міжнародних гуманітарних організацій для порятунку людей", – зазначив Андрющенко.
Крім того, у місті триває знесення будинків. Жодних списків окупанти не склали та не оприлюднили.
"(Знесення будинків. – Ред.) – "російська рулетка" для мешканців, які не мають ані часу забрати свої речі та меблі, ані місць зберігання в подальшому", – пише радник мера.
Раніше повідомлялося, що окупанти в Маріуполі змушують місцевих розбирати завали меткомбінату. Майже 10 людей підірвалися на міні.
Також стало відомо, що окупанти вже понад місяць не завозять гуманітарку до Маріуполя.
Читайте також: