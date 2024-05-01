У Маріуполі знову "бавовна": очевидці кажуть про проліт об’єкту, схожого на ракету, в бік Ростова

У тимчасово окупованому Маріуполі вдень 1 травня пролунали вибухи.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Гучно. Після звуку вибуху дуже чутно літак в Кальмуському раойні", - йдеться у повідомленні.

Радник мера додав, що російська ППО спрацювала в районі с. Сартана (північно-східна частина Маріуполя).

"На межі Кальміуського/Лівобережного районів візуально бачили проліт об’єкту, схожого на ракету в бік Ростова. Звук вибуху аналогічний звуку "прильоту" – не ППО та не літак. Візуально диму в межах міста поки не фіксують, але залишається район. З’ясовуємо далі".

Нагадаємо, Андрющенко розповів, чому пропагандисти вигадали фейк про дітей в Маріуполі, які "вбивали" окупантів.

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