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У Маріуполі знову "бавовна": очевидці кажуть про проліт об’єкту, схожого на ракету, в бік Ростова

У Маріуполі знову "бавовна": очевидці кажуть про проліт об’єкту, схожого на ракету, в бік Ростова

У Маріуполі пролунав вибух / Фото: Associated Press

У Маріуполі пролунав вибух.

У тимчасово окупованому Маріуполі вдень 1 травня пролунали вибухи.  

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Гучно. Після звуку вибуху дуже чутно літак в Кальмуському раойні", - йдеться у повідомленні.

Радник мера додав, що російська ППО спрацювала в районі с. Сартана (північно-східна частина Маріуполя). 

"На межі Кальміуського/Лівобережного районів візуально бачили проліт об’єкту, схожого на ракету в бік Ростова. Звук вибуху аналогічний звуку "прильоту" – не ППО та не літак.  Візуально диму в межах міста поки не фіксують, але залишається район. З’ясовуємо далі". 

Нагадаємо, Андрющенко розповів, чому пропагандисти вигадали фейк про дітей в Маріуполі, які "вбивали" окупантів.

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