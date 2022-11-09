У Маріуполі знову зафіксували пересування російської техніки: куди вона прямує

Ймовірно, переміщення російської техніки пов’язано з посиленням оборонних укріплень поза містом, припускає Андрющенко.
У тимчасовому захопленому Маріуполі зафіксували переміщення ворожої техніки, яка рухалася в бік Лівобережного району. Окрім цього, в місті помітили колони паливозаправників з позначкою "V".
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"В Маріуполі ранок паливозаправника. Масові колони паливозаправників з позначкою "V" рухаються через місто в бік Новоазовська. За поповненням палива. Окрім того, фіксується чергове переміщення техніки (жива сила з малою артилерією) теж у бік Лівобережного району", - йдеться в його повідомленні.
За словами Андрющенка, можливо, переміщення російської техніки пов’язане з посиленням оборонних укріплень поза містом з північного напрямку в районі с. Сартана.
Чому окупантам вдалося захопити Маріуполь і Херсон
Нещодавно учасник оборони Маріуполя, офіцер полку "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") зробив резонансну заяву. Він вважає, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Маріуполь і Херсон були захоплені через те, що ЗСУ начебто "халатно" організували оборону Кримського перешийка. У командуванні ЗСУ стверджують, що оборона перешийка напередодні 24 лютого перебувала в належному стані.
13 жовтня командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що в Херсонській області перед атакою російських військових кількість мінно-вибухових загороджень не знижувалася, все було в робочому стані, а за день до вторгнення все перевели в першу бойову готовність.
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