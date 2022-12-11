У Маріуполі зростає військова активність – над містом вдень кружляли вертольоти (відео)

У тимчасово окупованому Маріуполі та навколо нього зростає військова активність росіян. Над містом весь день спостерігають значну кількість бойових гвинтокрилів, які летять із Запорізького напряму у бік "Азовсталі".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Також за його словами, у передмісті села Ялта (Нова Ялта) Маріупольського району було облаштовано другий табір для мобілізованих росіян.

"Продовжується відтік військових з Бердянського напрямку. В районі с. Дем’янівка та с. Комишувате розквартировують близько 500 поки живої сили. Одразу після влучного мінусування по окупованій Запорізькій області", - розповів він.

Андрющенко також повідомив, що вночі росіяни перекинули чергову колону танків з Мангуського району до Нікольського.

Ситуація на Донеччині

На Донеччині точаться запеклі бої. Основні зусилля противник зосередив на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Окупанти також змінили тактику на Донеччині – замість використання ротно-батальйонних порядків створює штурмові загони та групи, і вже ці групи діляться на підгрупи, які безпосередньо штурмують, а інші їх прикривають вогнем.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 9 грудня сказав, що росіяни перетворили Бахмут на випалені руїни. Ситуація на фронті залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що окупанти можуть залишити Донецьк, бо у місті величезна проблема з водопостачанням.

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