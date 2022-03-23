У Маріуполі ЗСУ ліквідували командира 810 бригади морської піхоти Чорноморського флоту - Арестович

Захисники Маріуполя демонструють високий військовий професіоналізм.

Російські окупанти продовжують атакувати Маріуполь та зазнають значних втрат.

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Про це 23 березня сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Протягом доби стан положення противника не змінився. Йдуть тактичні бої. Ворог продовжує атакувати Маріуполь. Захисники міста чинять героїчний спротив, демонструючи високий військовий професіоналізм. Вчора вони ліквідували командира 810 бригади морської піхоти Чорноморського флоту. І це п'ята втрата військового на рівні командира полку під Маріуполем. Це демонструє жорстокість боїв та виключний професіоналізм захисників міста. Тримаються Суми, Харків, Чернігів, Київ", - сказав Арестович.

Нагадаємо, у російських окупантів завдяки роботі повітряних сил України 23 березня стало на 2 літаки менше.

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