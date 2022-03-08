У Маріупольській лікарні готують їжу дітям і пораненим просто в казані посеред вулиці (відео)

Дитячого харчування для новонароджених взагалі немає.

У Маріуполі під обстрілами російських окупантів хворим дітям з реанімації готують їжу просто в казані на багатті.

Про це у Фейсбук повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

На відео, яке оприлюднив Кириленко, працівники лікарні варять їжу для пацієнтів у казані просто на вулиці.

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Директорка медзакладу Людмила Михайленко каже, що всі ліки вже закінчуться, а сумішей для новонароджених немає взагалі.

"У нас ще завдяки тому, що тут працює водоканал, є вода. У нас майже немає дизельного пального, ДСНС і військові періодично нам підвозять. Медикаменти у нас закінчуються, і те, що привозять волонтери, ми роздаємо і тим, хто у нас, і тим, хто приходить по допомогу з дітьми. У нас зараз бракує дитячого харчування саме новонародженим та дітям до трьох років. Води технічної у нас також немає", — каже Михайленко.

За її словами, наразі у них у відділенні лежать 45 вагітних та 47 дітей, з них 17 новонароджених і 14 новонароджених з патологіями. У лікарні шукають порятунку близько 20 поранених, а також біженці з будинків, які розбомбили російські окупанти.

"Лікарі, які готують своїм пацієнтам їжу на дровах, які працюють під обстрілами – герої! Про них має знати весь світ. І пам'ятати: Маріуполь – бореться! Маріуполь – це Україна!" — написав у Фейсбук керівник Донецької ОВА.

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