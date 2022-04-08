У Маріупольському порту російські окупанти обстріляли криголам "Капітан Белоусов": одна людина загинула

Ще кількох членів екіпажу було поранено.

У ніч проти 8 квітня у Маріупольському торговельному порту російські окупанти обстріляли криголам "Капітан Бєлоусов", на якому перебував цивільний екіпаж. Внаслідок обстрілу одна людина загинула.

Про це повідомили оборонці міста - полк "Азов".

"Сьогодні вночі російські окупаційні війська у Маріупольському торговельному порту обстріляли криголам "Капітан Белоусов", на якому знаходився цивільний екіпаж. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще кількох було поранено. Наголошуємо - путінські вбивці продовжують нищити порт Маріуполя, в якому перебувають і іноземні кораблі з екіпажами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 44-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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