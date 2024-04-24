"Жирні" втрати: у Маріупольському районі прилетіло по скупченню офіцерів РФ

У Маріупольському районі прилетіло по скупченю російських офіцерів, є двох- та трьохсоті.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його слова, влучання сталося у ніч проти 24 квітня у с. Бабах-Тарама.

"1:20 сьогодні. Шість влучань в с. Бабах-Тарама по базуванню окупантів. На зараз відомо про одного 200-го окупанта та не менш 15 поранених. Всі - особи офіцерського складу. Про це місце неоднаразово ми надавали інформацію спонсорам "Камыш горит" - нарешті долетіло", - написав він.

Згодом він додав, що кількість влучань - не менш десяти і що кількість загиблих - вже сім, а кількість поранених - не менше 20.

"Непрямі наслідки. Мангушська та Нікольска частини райони терміново передислокують окупантів з території ферм та складів у лісосмуги в намаганні запобігти “толстьІм ракетам” (назва Storm Shadow серед окупантів)", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі зафіксували активний рух російської військової техніки на північ Донецької області.

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