У Маріуполі окупанти змінили тактику контролю за містом: причина

У Маріуполі окупанти змінили тактику контролю за містом: причина

Окупантам не вистачає особового складу, щоб контролювати місто, адже їх перекидають на інші напрямки.

В окупованому Маріуполі окупанти змінили тактику контролю пересування. Загарбники демонтували стаціонарні блок-пости, залишено лише контрольні пункти в районі мостів.

Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

Дедалі частіше окупанти використовують мобільні групи, що раптово з’являються в різних районах міста (на відео).

Зміну тактики Андрющенко пов’язує з виведенням більшості окупантів з міста на інші ділянки фронту.

"Банальна нестача ресурсу. Зокрема, другий день поспіль великі колони техники залишають Маріуполь та Маріупольській район у напрямку Бердянськ-Пологи", — зазначив він.

За словами радника мера Маріуполя, настрої серед окупантів далекі від бравурних заяв пропоганди. Загарбники не бажають брати участь у війні, особливо силоміць "мобілізовані" мешканці Донеччини.

"Частішають розмови про бажання здатись в полон, особливо після повідомлення про перекидання їх на напрямок боїв до Запоріжжя. Однак відсутність зрозумілого механізму полону та відверті погрози російських офіцерів виставити загороджувальні загони залишають все це здебільше на рівні розмов", — підсумував Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти будують нову оборону і прикриваються "живим щитом".

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