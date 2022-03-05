У Маріуполя з'явилась надія на відкриття гуманітарного "зеленого" коридору

В місті очікують на режим тиші.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про ситуацію щодо організації гуманітарного коридору.



Він зазначив, що саме зараз йде визначення часу відкриття гуманітарного «зеленого» коридору та початку режиму тиші для Маріуполя.

"Це наддасть змогу почати відновлення критичної інфраструктури міста – світло, вода і мобільний зв’язок. Також буде можливість забезпечення Маріуполя продуктами та медикаментами першої необхідності. У найближчий час інформація буде доповнена, - мер Вадим Бойченко.

Водночас російські ЗМІ заявляють, що армія РФ із 9-ї ранку за Києвом припинить вогонь і відкриє гуманітарні коридори для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи, в української сторони поки немає підтвердження часу.