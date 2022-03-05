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У Маріуполя з'явилась надія на відкриття гуманітарного "зеленого" коридору

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У Маріуполя з'явилась надія на відкриття гуманітарного "зеленого" коридору

В місті очікують на режим тиші.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про ситуацію щодо організації гуманітарного коридору.
 
Він зазначив, що саме зараз йде визначення часу відкриття гуманітарного «зеленого» коридору та початку режиму тиші для Маріуполя.

"Це наддасть змогу почати відновлення критичної інфраструктури міста – світло, вода і мобільний зв’язок. Також буде можливість забезпечення Маріуполя продуктами та медикаментами першої необхідності. У найближчий час інформація буде доповнена, - мер Вадим Бойченко.

Водночас російські ЗМІ заявляють, що армія РФ із 9-ї ранку за Києвом припинить вогонь і відкриє гуманітарні коридори для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи, в української сторони поки немає підтвердження часу. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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