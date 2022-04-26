Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Маруполі росіяни зламують вцілілі домівки: "Z" малюють на воротах тих, що будуть використовувати

Дата публікації
Перегляди
2802
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Маруполі росіяни зламують вцілілі домівки: "Z" малюють на воротах тих, що будуть використовувати

Associated Press

Російська армія проводить "обшуки та зачистки" в Приморському районі Маріуполя, який наближений до виїзду в село Мелекіне.

Окупанти країни-агресорки Росії зламують всі вціліли домівки мирних мешканців. Будинки, які вирішують використовувати для розселення свої військвих, позначають літерою "Z" на воротах.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Інші будинки розграбовують. Домівки цивільних залишають відкритими. "Саме їх планують для подальшого компактного розселення в зоні "умовної безпеки" маріупольців", - зауважив представник мерії.

Крім того, у районі Морського ліцею російські окупанти анонсували відкриття першого соціального гуртожитку. Втім, наразі достеменно не відомо, де він буде розташований та кого у ньому будуть розміщувати. Наразі це з'ясовує офіційна влада Маріуполя, наголосив Андрющенко.

Читайте також

Експрезидент Польщі розповів, чи зможуть міжнародні санкції проти Росії допомогти Україні перемогти

Експрезидент Польщі розповів, чи зможуть міжнародні санкції проти Росії допомогти Україні перемогти
Наступна публікація