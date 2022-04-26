У Маруполі росіяни зламують вцілілі домівки: "Z" малюють на воротах тих, що будуть використовувати

У Маруполі росіяни зламують вцілілі домівки: "Z" малюють на воротах тих, що будуть використовувати

Російська армія проводить "обшуки та зачистки" в Приморському районі Маріуполя, який наближений до виїзду в село Мелекіне.

Окупанти країни-агресорки Росії зламують всі вціліли домівки мирних мешканців. Будинки, які вирішують використовувати для розселення свої військвих, позначають літерою "Z" на воротах.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Інші будинки розграбовують. Домівки цивільних залишають відкритими. "Саме їх планують для подальшого компактного розселення в зоні "умовної безпеки" маріупольців", - зауважив представник мерії.

Крім того, у районі Морського ліцею російські окупанти анонсували відкриття першого соціального гуртожитку. Втім, наразі достеменно не відомо, де він буде розташований та кого у ньому будуть розміщувати. Наразі це з'ясовує офіційна влада Маріуполя, наголосив Андрющенко.

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