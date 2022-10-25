У медиків з Ізюма нічна зміна перетворилась на кількамісячне чергування: історія героїчних лікарів

Лікарі зі звільненого Ізюма на Харківщині розповіли про свою роботу під час запеклих боїв та окупації.

У медиків з Ізюма нічна зміна перетворилась на кількамісячне чергування, під час якого вони виносили поранених на руках та оперували у підвалі під час вибухів, йдеться в ТСН.

На архівних кадрах з березня підвал Ізюмської лікарні, де медики оперують чоловіка з уламковим пораненням - це була одна з перших операцій в умовах війни. У цьому підвалі лікарям вдалося врятувати сотні людей. З операційного відділення спуститись під землю довелось після прильоту в лікарню російської ракети. Тоді саме тривала битва за Ізюм. Поранених приносили щогодини. “Ось тут на тапчанах, на ліжках у нас були пацієнти, тут і крапали. Найбільше тут було народу – це 78 осіб, приблизно. Ліжок так багато не було, були стільці, тапчани та люди сиділи”, - розповідають лікарі.

Пан Юрій вийшов на чергування 6 березня, а додому повернувся лише у травні. Весь цей час жив та оперував у підвалі, бо ж заміни не було: мости були підірвані і колеги не могли дістатися лікарні. Та найбільше нарікають медики не на втому, а те, що не могли дізнатись інформацію про рідних.

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У перші тижні був шалений дефіцит ліків, медикаменти шукали навіть на смітниках. "Всі ж магазини та аптеки були розвалені та розбиті. Лазили всі, хто завгодно. Мародерили всі - від малого до великого. Те, що не розуміли, нагрібали додому, або приносили нам"- розповідають медики.

До підвалу лікарні поранених медики швидкої несли на ковдрах, бо ж автівкою проїхати було неможливо. "Коли ти перетягуєш навіть через цю дорогу, яка дуже добре обстрілювалася, зависали дрони, обстрілювалася ця дорога з мінометів - це дорога життя. От якщо перетягнув цю дорогу, то далі можна між будинками, між будівлями дотягти до лікарні" - ділиться спогадами фельдшер Сергій.

Під час боїв за Ізюм на швидкій працювали лише троє лікарів. За день збирали по пів сотні поранених. Найважче було нести їх через напівзруйнований міст. "Коли ми переносили жінку поранену на м'яких ношах, там сходинки були розбиті і можна було проходити тільки по одній людині. Поступилися нам дорогою, щоб ми перенесли і коли ми проходили повз них, аплодували нам і говорили:"спасибі" Оце було до сліз", - пригадує Сергій.

Виносили поранених на руках та оперували у підвалі під час вибухів: історії лікарів з Ізюма

Карети швидкої курсували містом цілодобово. "По дорозі з хворим потрапили під касету, потрапляли під міномет, коли забирали хворого теж з адреси. Треба було вижити за всяку ціну, бо вдома родина та діти", - розповідає водій швидкої Максим.

Коли Ізюм зайняли окупанти від співпраці з ними медики відмовились, та все ж давали можливість надавати допомогу.

Усю окупацію медики зберігали і ховали від орків український прапор - нині його вивісили над лікарнею.

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