Слуга Кремля 19 липня почав нав'язувати думку, що мовляв, Росія досягне "миру лише на своїх умовах".

Пропагандистську заяву заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв оприлюднив у своєму Telegram.

Медвєдєв у свої пропагандистській манері зробив низку різких заяв у бік західник політиків, який він обізвав "імпотентами". Також послужник Путіна стверджує, що США нібито стають "спонсором міжнародного тероризму".

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"Висновок простий. Американська зброя, яка поставляється зараз в Малоросію, розповзатиметься по руках різномастних злочинців у світі. Точніше, вже на повну силу розповзається. Причому під "дахом" адміністрації та спецслужб США", – заявляє він.

Медведєв також розмріявся, що окупантам, які несуть колосальні втрати, вдасться досягти всіх поставлених цілей так званої "спецоперації".

"І буде мир. На наших умовах. А аж ніяк не на тих, про які верещать у Європі і за океаном політичні імпотенти, що розгубилися", – висловився представник РФ.

Нагадаємо, у річницю знищення Росією в небі над українським Донбасом малайзійського "Боїнга" Дмитро Медведєв вкотре пригрозив Україні "судним днем" у разі нібито нападу на Крим. Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський назвав цю заяву "не дуже тверезою". За його словами, "ніхто не сприйматиме такого залякування".

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