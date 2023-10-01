У Медведєва в РФ знову істерика: хоче бомбити Німеччину за передавання нам ракет Taurus

Він погрожує і Великій Британії, що нібито РФ буде атакувати їхніх інструкторів.

В Росії заступник голови Радбезу Медведєв знову розмріявся. Він заявив, що німецькі заводи стануть для окупантів "законною ціллю", якщо Німеччина передасть Україні ракети Taurus.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

Так, колишній президент РФ засмутився, що в Німеччині розглядають можливість передати українській армії далекобійні ракети Taurus. голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман ввжає, що наша держава має право атакувати цілі на територіях Росії.

"Ну в такому разі й удари по німецьких заводах, де ці ракети роблять, будуть повністю відповідати міжнародному праву. Все-таки ці недоумки активно штовхають нас до третьої світової”, - сказав Медведєв.

Крім того, він погрожує і Великій Британії, що нібито РФ буде атакувати їхніх інструкторів після того, як глава оборонного відомства Грант Шеппс повідомив, що його країна розширить програму підготовки українських солдатів.

Нагадаємо, що Україна має право атакувати ракетами Taurus військові об’єкти в Росії.