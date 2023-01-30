У Мелітополі "кадирівці" зґвалтували пропагандистку з НТВ, а оператора побили

За даними ЗМІ, російським журналістам заборонили висвітлювати цю тему, щоб не дискредитувати армію РФ.

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "кадирівці" зґвалтували російську пропагандистку з телеканалу НТВ та побили оператора.

Як повідомляє Телеграм-канал "Ищи своих", цю тему в РФ заборонили висвітлювати в новинах, щоб не дискредитувати армію РФ, утім телеканал вже звернувся до слідчого комітету Росії.

У Мережі оприлюднене нібито звернення російської телекомпанії НТВ до слідкому РФ з проханням допомогти у розслідуванні злочинів, скоєних проти їхньої знімальної групи.

У цій заяві зазначено, що їхня журналістка Ольга З. та оператор Артем Епіфанов перебували у місті за редакційним завданням. 17 січня вони вечеряли в ресторані "Воронцовський", коли на них напали чоловіки в камуфляжній формі, які представилися "бійцями батальйону Ахмат".

Внаслідок інциденту оператор Епіфанов отримав травми середньої тяжкості, а пропагандистку зґвалтували. Представники телеканалу скаржаться, що "органи правопорядку", підконтрольні окупантам, відмовилися розслідувати цю справу, а гауляйтер Балицький не відповів на звернення.

Заява оприлюднена каналом "Ищи своих"

На сайті НТВ вказано, що журналістка Ольга З. справді у них працює, її дані розміщені у розділі "кореспонденти в регіонах". До слова, ця російська журналістка перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську пропаганду, її внесено у базу сайту "Миротворець".

Щодо оператора Епіфанов, він теж працює на НТВ і теж внесений у базу "Миротворець". Раніше він знімав російські пропагандистські ролики на окупованій частині Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, вояки з "ДНР" та "ЛНР" поскаржилися, що їх систематично ґвалтують "кадирівці". Відеозвернення до їхнього керівника Рамзана Кадирова записав один із вояків "ЛДНР" з проханням вгамувати сексуальні вподобання своїх підопічних.

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