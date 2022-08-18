У Мелітополі колаборанти так бояться партизанів, що вирізали усі кущі та дерева біля своїх під’їздів

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області зрадники України вирізали кущі та дерева біля своїх під’їздів, бо бояться, що партизани сховають там вибухівки.

За даними місцевої влади, спротив проти окупантів у Мелітополі лише наростає.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі спільного телемарафону у четвер, 18 серпня.

"Вони бачать, що їх будуть точно звідти (Мелітополя - ред.) виганяти. І виганяти їх будуть не лише ЗСУ, а цивільні мешканці, які залишилися на території міста Мелітополя. Тому що спротив лише наростає. І є декілька прикладів тому, що вони бояться. Перше, майже тиждень тому вони почали вивозити свої сім'ї до Криму. Особливо, це стосується російських військовослужбовців. По-друге, колаборанти та окупанти біля під'їздів, де вони проживають, повирізали усі дерева та кущі, боячись того, що там буде вибухівка, покладена партизанами", - зазначив він.

За його словами, у місті щодня зменшується кількість командування російської армії. Федоров висловлює надію, що "це гарний знак для деокупації".

Раніше повідомляли, що російські військові розпочали тотальні репресії проти населення окупованого Мелітополя.

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