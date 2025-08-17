У Мелітополі ліквідовано російських морпіхів та "кадировців" разом зі складом БК (відео)

ГУР підтвердило бавовну в Мелітополі / © ГУР Міноборони

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області стався потужний вибух, внаслідок якого було знищено склад боєприпасів та російських військових.

Про операцію, що провели спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє ГУР МО.

Вибух пролунав у промисловій зоні, в районі проїзду Корвацького, саме в момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом на територію пункту дислокації.

Склад боєприпасів у Мелітополі знищено - деталі операції ГУР

За даними розвідки, в результаті успішної атаки було ліквідовано щонайменше шестеро російських окупантів, зокрема морських піхотинців та екіпаж безпілотника з так званого кадировського батальйону "Ахмад-Восток". Точна кількість втрат ворога наразі встановлюється.

Після вибуху на складі боєприпасів почалася пожежа, яка супроводжувалася вторинною детонацією. На місце події терміново прибули чотири автомобілі швидкої допомоги окупантів.

Нагадаємо, 8 червня у Мелітополі горів завод "Гідромаш", який РФ використовує як військову базу. Сталася масштабна пожежа на території заводу.

Також відомо, що в окупованому Мелітополі вибухнув мікроавтобус, загинули п’ятеро бійців «Ахмат».

