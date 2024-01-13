Напередодні президентських "виборів" у Росії мешканцям тимчасово окупованого Мелітополя зробили "привабливу" пропозицію – десяток курячих яєць в обмін на голос за диктатора Володимира Путіна.

Фото опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В чат “Підпис за Путіна” вривається Мелітополь з пропозицією путінських яєць. Однозначний лідер крінжу на зараз. Але, ще не вечір. З вірою в безумство та відвагу окупаційних адміністрацій", - написав він.

У Мелітополі людям пропонують яйця в обмін на голос за Путіна / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

У повідомленні сказано, що яйця роздаватимуть у супермаркеті "Екватор". Як саме перевірятимуть, за кого "голосувала" людина, не уточнюється.

Нагадаємо, у Бердянську та Маріуполі вранці 13 січня сталася "бавовна" – що відомо про наслідки удару (відео).

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