У Мелітополі окупаційна влада “легалізує” проживання завезених до міста росіян

Це підготовка до референдуму, який мали провести 11 вересня, але через відсутність підтримки та тотальний спротив місцевих вирішили перенести орієнтовно на 4 листопада.

Окупанти у Мелітополі почали видавати посвідки на проживання росіянам. Всі ці посвідки юридично нікчемні і єдине їх завдання – це штучно збільшити кількість голосуючих на псевдореферендумі.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Саме завезені росіяни та їх родини за планом ворога мають створювати масовку на кількох дільницях та брати участь в пропагандистських заходах. Посвідки ж типу мають “легалізувати” їм право йти на “вибори” та на “референдум", – додає джерело.

Також відомо, що окупанти активно звозять російських вчителів на тимчасово окуповані території та розселяють їх в будинках українців, які вимушено виїхали.

Нагадаємо, 8 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали будинок колаборанта і псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука.

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