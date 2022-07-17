У Мелітополі окупанти готуються до псевдореферендуму і погрожують патріотам депортацією

У Мелітополі росіяни ходять по квартирах і збирають дані про місцевих. Особливо їх цікавлять учасники АТО та їхні родичі.

В тимчасово захопленому Мелітополі окупанти продовжують готуватись до псевдореферендуму та погрожують проукраїнськи налаштованим громадянам депортацією.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, окупанти збирають дані про людей у місті. Загарбники перекривають цілі мікрорайони та ходять по квартирах, де у мешканців розпитують про склад сім'ї та майно.

"Наприклад, вчора перекрили район Новий Мелітополь, в якому проживають понад 30 тисяч людей, і просто в кожну домівку вони заходять з опитувальним листом. Питають, скільки людей тут проживає, хто родичі, яке майно маєте, як ставитесь до окупантів, як ставитесь до України. Якщо хтось каже, що добре — роздягають шукають татуювання", – каже мер.

Також росіяни розпитують місцевих про родичів, які брали участь в АТО/ООС. Якщо дізнаються про родичів-АТОвців, у таких родинах проводять обшук.

Мер вважає, що за зібраними даними окупанти будуть проводити псевдореферендум.

Федоров повідомив, що місцеві гауляйтери видали розпорядження, що будуть виселяти людей, які підтримують Україну чи розмовляють українською. Мер зазначає, що у кращому випадку людей можуть депортувати на лінію розмежування до Василівки, на підконтрольну Україні територію. У гіршому разі — людей силоміць вивозитимуть у глиб РФ.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Скадовську росіяни тиснуть на вчителів та хочуть ввести російські програми.

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